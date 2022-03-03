Стало известно, кому из ипотечников придется заплатить дополнительный налог

Весной 2019 года ипотека стала доступнее, т.к. зарплаты у россиян растут, а банки продолжают снижать ставки. Фото: Pixabay

Весной 2019 года ипотека стала доступнее, т.к. зарплаты у россиян растут, а банки продолжают снижать ставки. Фото: Pixabay

Управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov & Partners Андрей Большаков рассказал, что обязать заплатить дополнительный налог после повышения ЦБ ключевой ставки могут только у сотрудников банка.

Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация, что российские банки якобы начали рассылать заемщикам уведомления о том, что по всем ипотечным договорам, заключенным по ставке ниже двух третей ключевой ставки Центробанка (13,3%), возникает материальная выгода, облагаемая налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%.

По словам эксперта, налог возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке, сообщает РИА Недвижимость.

Кроме того, налогом облагается экономия на процентах, которая является материальной помощью или формой встречного исполнения заимодавцем обязательств перед заемщиком, например оплатой за услуги.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Такое решение было принято утром 28 февраля. Скачок ставки связали с изменениями внешних условий. Предполагается, что такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex.

Тем временем торги на фондовом рынке на Московской бирже не возобновятся третий день подряд, сообщает пресс-служба регулятора. Об этом стало известно в среду, 2 марта. Торги в этой секции не проводятся с 28 февраля. Это связано с российской спецоперацией и последовавшими санкций.