Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей и производство в РФ

Даже в Москве нелегко продать Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Фото: pixabay.com

Даже в Москве нелегко продать Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Фото: pixabay.com

Компания Mercedes-Benz решила приостановить производство на своем заводе в Подмосковье и перестать поставлять автомобили в РФ.

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления», -сообщила компания в Twitter.

О причинах такого решения не сообщается.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover. Также Ford заявил о приостановке деятельности в России из-за событий на Украине.

Напомним, gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.