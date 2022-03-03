Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

В четверг, 3 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в регионе прошел мокрый снег. Днем выпадет небольшой снег.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -2…-7 градусов, местами похолодает до -10 градусов, днем столбики термометров покажут -3…+2 градуса.

На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.