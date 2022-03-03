Южная Корея намерена исключить своих производителей из санкций против России

Южная Корея хочет исключить своих производителей из санкций против России. Фото: Pixabay

Южная Корея хочет исключить своих производителей из санкций против России. Фото: Pixabay

Республика Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу исключения своих компаний из экспортных санкций против РФ.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы решить этот вопрос. Он заявил, что хочет добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне.

Санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.