Южная Корея намерена исключить своих производителей из санкций против России

Южная Корея намерена исключить своих производителей из санкций против России
Южная Корея хочет исключить своих производителей из санкций против России. Фото: Pixabay

Республика Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу исключения своих компаний из экспортных санкций против РФ.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы решить этот вопрос. Он заявил, что хочет добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне.

Санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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