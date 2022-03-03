Атлантический циклон принесет в Петербург снег

Атлантический циклон принесет в Петербург снег
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 3 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега. В Северную столицу пришел очередной атлантический циклон.

Днем столбики термометров покажу 0…+2 градуса. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.

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