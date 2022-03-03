Уход с европейского рынка: Сбербанк сообщил о закрытии отделений

Известный российский банк вынужден пойти на крайние меры и начать закрывать офисы. Поводом для принятия такого решения послужили антироссийские санкции, введенные после начала военной операции на Украине.

Речь идет о подразделениях Сбербанка, расположенных в европейских странах. Они полностью прекращают свою работу, сообщила пресс-служба учреждения.

После принятия санкций западными странами дочерние банки Сбера в Европе столкнулись с рядом проблем. Многие операции стали невозможны, начался масштабный отток средств. Кроме того, в сложившейся ситуации никто не может гарантировать безопасность сотрудников европейских отделений.

Отмечается, что дочерние банки обладали внушительными активами и вели успешную деятельность в ряде государств. Там хранились вклады клиентов, исчисляемые немалыми суммами. Теперь Сберу придется закрыть все европейские офисы и рассчитаться с клиентами.

В Сбербанке сообщили, что вкладчики могут не переживать за сохранность средств, лежащих на заграничных депозитах. Все деньги подлежат страхованию, и их можно без проблем вернуть назад.

При этом в России в работе Сбербанков никаких сбоев не отмечается. Большинству россиян, не выезжающих за границу и не хранящих деньги на заграничных депозитах, проблемы не грозят. Операции проводятся в штатном режиме.

Сбербанк является самым популярным банком в Российской Федерации. Его услугами пользуются более 100 млн человек, или более 60% населения. На его долю приходится треть активов страны. Однако финансовое учреждение давно вышло за пределы российского рынка. В Европе также были доступны все продукты Сбера, однако работа этих филиалов сначала приостановлена, а теперь появилось информация об их закрытии.