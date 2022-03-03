Россиянам стали чаще предлагать «законно» списать большие долги. Как не попасть в ловушку

В период нестабильности россиянам стали частно звонить мошенники. Эксперт рассказала, как не попасться на их уловки.

Некоторые россияне заметили, что в последнее время им стали поступать звонки с предложением «списать» долги, сумма которых составляет более 300 тыс. рублей. Как рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, такой прием – один из самых популярных у мошенников. Злоумышленники давно взяли его на вооружение.

Как правило, человеку звонят с неизвестных номеров, он отвечает на звонок и слышит, как робот говорит о возможности «законно» избавиться от больших долгов. По словам эксперта, такие предложения являются излюбленными приемами раздолжнителей — категории недобросовестных консультантов, появившейся сразу же с появлением процедуры персонального банкротства, сообщает РИА «Новости».

Звонки роботов-информаторов говорят о том, что раздолжнители для расширения своей «клиентской базы» стали закупать на специальных сервисах услуги холодного прозвона – телефонный спам. В частности, этими сервисами пользуются различные медицинские центры, школы, кружки и т.д.

Как отмечает эксперт, частно случается, что должники, согласившиеся на такое предложение, подписывают договор с раздолжнителями, надеясь избавиться от долгов. В договорах указывается, что должнику будут предоставлять консультационные услуги, однако на практике в лучшем случае должник платит за множество бесполезной макулатуры – рассылку различных запросов, которые не проносят никакого результата.

При худшем сценарии развития событий жертва злоумышленников остается не только со своими прежними долгами, но и становится должна еще и тем самым раздолжнителям. И таких случаев немало. Евгения Лазарева напомним, что с сентября 2020 года списать долги до 500 тыс. рублей можно в рамках процедуры упрощенного банкротства. Причем делается это бесплатно через МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что внимание общественности приковано к проблемам на мировой политической арене, мошенники не дремлют. Они продолжают придумывать новые способы, чтобы обогатиться за чужой счет.