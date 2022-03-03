В Ленобласти еще 567 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 567 человек заразились коронавирусом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 567 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 171 668 случаев ковида. При этом выздоровели 120 555 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем мест — 7 409 случаев. На первом Свердловская область — 4 797. На втором месте Самарская область — 3 874.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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