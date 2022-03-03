Ведущий шоу «Мир наизнанку» заявил о закрытии программы на «Пятнице!»

Ведущий шоу «Мир наизнанку» заявил о закрытии программы на «Пятнице!»
Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров сообщил о прекращении трансляции шоу. Фото: скриншот Instagram

Популярное тревел-шоу «Мир наизнанку» больше не будет выходить на телеканале «Пятница». Об этом лично рассказа ведущий шоу о путешествиях Дмитрий Комаров.

Грустной для поклонников передачи новостью он поделился в своем Instagram-аккаунте. В своей речи он сослался на диалог с Тиной Канделаки, которая курирует деятельность развлекательной передачи.

По словам Комарова, телепрограмма о путешествиях прекращает вещание не только на телеканале «Пятница», но и на всей территории России.

Авторский проект Дмитрия Комарова «Мир наизнанку» вышел в эфир в 2010 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шоу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют. Телеканал перестал сотрудничать с производителем популярного тревел-шоу TeenSpirit.

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