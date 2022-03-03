Глава Центробанка: финансовая система России справится с экстремальной ситуацией

Глава Центробанка: финансовая система России справится с экстремальной ситуацией
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что работать сейчас приходится больше обычного. Фото: пресс-служба Банка России

Финансовая система России справится с нынешней экономической ситуацией. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, российская экономика столкнулась с непростой ситуацией, однако ЦБ сделал все возможное, чтобы финансовая система страны могла справиться с любыми возникшими проблемами и рисками.

Как сообщили «РИА Новости», глава ЦБ призналась, что считает своей целью обеспечить процесс прохождения людей и компаний через этот сложный период с наименьшими потерями. Она также призвала граждан быть сплоченными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз запретил продавать банкноты евро в Россию. Данная мера не распространяется на физических лиц и дипломатов.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Россия финансовая система эльвира набиуллина


 

Новости партнеров
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Центробанка: финансовая система России справится с экстремальной ситуацией
IKEA остановила продажи в России
Психиатр дал советы россиянам, как не думать об Украине
ЖК «Шекспир» готовы заселять: новоселам придут официальные письма
Петербургское котосообщество не будет вводить контр-санкции против ...
«Аэрофлот» продлил отмену рейсов в города на юге России до 8 марта
Ведущий шоу «Мир наизнанку» заявил о закрытии программы на «Пятнице!»
Миллиардер Дерипаска предрек «жесточайший» трехлетний кризис в России