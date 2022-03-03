В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров

Переговоры делегаций России и Украины начались в Беловежской пуще.

Встреча политиков состоялась в четверг, 3 марта. На переговорах с Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Состав российской делегации во втором раунде переговоров не изменился, рассказал помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

Украинская делегация ранее прибыла на место проведения переговоров на вертолетах.

Напомним, первый этап переговоров состоялся 28 февраля. Встреча стран прошла на берегу реки Припять, в засекреченной локации. Отмечается, что представители Украины прилетели на переговоры в польских вертолетах. Переговоры длились более пяти часов, но окончательных соглашений принято не было. После украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не привели к желаемому результату.

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