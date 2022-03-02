Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом конфликт на Украине

Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Фото: pixabay.com

Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позицию РФ по условиям урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор по телефону прошел по инициативе Израиля.

Политика обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Премьер-министр Израиля «высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств».

Путин в беседе с Беннетом изложил позицию России в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российского дирижера Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.