Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом конфликт на Украине

Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом конфликт на Украине
Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позицию РФ по условиям урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор по телефону прошел по инициативе Израиля.

Политика обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Премьер-министр Израиля «высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств».

Путин в беседе с Беннетом изложил позицию России в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российского дирижера Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

израиль нафтали беннет Россия украина


 

Новости партнеров
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Кустурица не исключил возможность получения гражданства России
Кустурица не исключил возможность получения гражданства России
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Ещё на Gazeta.SPb
Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом конфликт на Украине
Соединенные Штаты ввели санкции против российского оборонного сектора
Присмотреться к Samsung и Huawei: россиянам объяснили, что происходит с iPhone
Источник о Жириновском: «Владимир Вольфович способен только на ...
Минобороны РФ раскрыло потери российской армии в операции на Украине
Прилучный рассказал об истинной причине разводе с Муцениеце
ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тыс. рублей придется написать ...
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не собирается покидать Россию