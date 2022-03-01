Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского оркестра

Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского оркестра
Валерий Гергиев возглавлял Мюнхенский филармонический оркестр с 2015 года. Фото: mariinsky.ru

Всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО).

Об этом стало известно 1 марта. В сообщении сказано, что больше концертов МФО под руководством Гергиева не будет, передает ТАСС.

Гергиев возглавил Мюнхенский филармонический оркестр в 2015 году. С 2007 по 2015 годы он возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Напомним, 28 февраля на территории Белоруссии состоялись переговоры Москвы и Киева. Переговоры длились почти пять часов. Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия не сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU).

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