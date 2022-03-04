Россиянам назвали импортные продукты из санкционной зоны риска

Названы импортные продукты, которые попали в зону риска из-за западных санкций в отношении России.

Сложная ситуация возникла с фруктами, так как российские производители обеспечивают меньше половины внутреннего спроса, а запасов на складах сейчас недостаточно. В зоне риска сейчас селедка и скумбрия.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий утверждает, что урожай в РФ собрали более четырех месяцев назад, а нового придется ждать еще несколько месяцев. На данный момент нужный запас фруктов есть лишь у части хозяйств, но восстановить импорт можно благодаря увеличению поставок из тех стран, которые не присоединились к санкциям. К таковым относится Турция.

По прогнозам экспертов, российский рынок столкнется с некоторыми трудностями, но угрозы полного исчезновения продуктов с прилавком нет. В крайнем случае их заменят поставками из других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об ограничении торговой наценки на продукты первой необходимости. Документ опубликован 25 февраля в электронной базе данных Госдумы. Депутаты предлагают установить пороговое значение наценок на социально значимое продовольствие в размере 10%.