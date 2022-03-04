Поставщики продуктов питания в России начали отказываться от товаров по акции

Производители продуктов питания в России стали отказываться от товаров по акции и сокращать ассортимент на фоне санкций, падения курса рубля и перебоями с поставками.

В частности, производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня» с 1 марта решил сосредоточиться на выпуске только самых востребованных позиций, отказавшись от акций, сообщает «Коммерсант»

Бизнес объясняет необходимость таких мер задержками и сбоями с поставками сырья и упаковочных материалов, ростом курсов валют, переходом на предоплату с поставщиками и санкциями против России.

Российская Campina (производит йогурты Fruttis, детские смеси Friso) тоже заявила, что 1 марта вся продукция будет отгружаться по фиксированной цене без скидок.

По словам экспертов, большинство поставщиков в новых реалиях будут оптимизировать производство. При этом внимание будет акцентировано на самых продаваемых и популярных продуктах в целях сокращения издержек и рационального использования сырья.

Санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.