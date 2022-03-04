В Петербурге зафиксировано 3 422 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3 422 новых случая коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3 422 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 4 марта.

В России за сутки зафиксировано 89 174 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 776 летальных исходов. При этом 160 507 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом — Свердловская область. На втором — Самарская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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