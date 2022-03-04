Основанный Китаем банк объявил о прекращении работы с Россией

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) приостанавливает работу с Россией.

Эта финансовая организация была основана китайскими властями.

Россия находится в числе крупнейших акционеров банка. Ей принадлежит 6,5%, Китаю — 29,8%, Индии — 8,4%. Кредитное учреждение активно следит за ситуацией и оценивает ее влияние на деятельность банка, сообщает РБК.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить финансовую целостность банка на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации»,- сообщили в пресс-службе AIIB.

Отмечается, что руководство банка приняло решение остановить и пересмотреть все операции, связанные с Россией и Белоруссией.

Ранее сообщалось о том, что отключение от SWIFT затронет банки России, попавшие под санкции, а именно ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Указанным российским банкам в ЕС запретили оказывать услуги SWIFT с 12 марта. Также запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в РФ.

Также gazeta.spb.ru писала, что ЕС занимается разработкой четвертого пакета санкций в отношении России, которые на этот раз преимущественно коснутся крупных бизнесменов.