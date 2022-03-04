S7 объявила об отмене части авиарейсов в Египет, Таиланд и Южную Корею

S7 объявила об отмене части авиарейсов в Египет, Таиланд и Южную Корею
В Пулково отменили рейсы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Авиакомпания S7 сокращает полетную программу в связи с введенными санкциями на фоне событий на Украине.

Об этом стало известно в пятницу, 4 марта. Изменения коснулись таких направлений, как Египет, Таиланд и Южная Корея.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, остальные международные рейсы пока остаются в расписании. Пассажиров просят особенно внимательно следить за информаций о времени вылета на электронных табло или официальном сайте аэропорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

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