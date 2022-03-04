Инфекционист допустил ухудшение ситуации по коронавирусу в России

Могут быть и новые подъемы заболеваемости. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Могут быть и новые подъемы заболеваемости. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новые подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России еще возможны. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, существует две причины такого развития ситуации. Это произойдет, если будет падать уровень коллективного иммунитета или произойдет масштабная мутация вируса.

Как сообщили «РИА Новости», медик отметил, что неблагоприятный исход стоит ожидать, если люди будут пренебрегать своевременной ревакцинацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыта доля заражений «стелс-омикроном» в России.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.