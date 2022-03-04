Петербургский СОБР «Гранит» Росгвардии отпраздновал свое 29-летие

С момента создания петербургского СОБР «Гранит» Главного управления Росгвардии прошло 29 лет. С этой памятной датой командир СОБР «Гранит», полковник полиции Кирилл Дьяков поздравил ветеранов и личный состав.

С 2016 года СОБР «Гранит» входит в структуру Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а создан он был ровно 29 лет назад, — 4 марта 1993 года. Название «Гранит» петербургский СОБР получил в 2005 году.

На протяжении всего своего существования петербургское подразделение выполняло все поставленные задачи по обезвреживанию преступников, освобождению заложников, изъятию оружия, боеприпасов, наркотиков, и проведению других силовых операций.

В прошлом, 2021, году сотрудниками СОБР «Гранит» было обеспечено проведение более 720 спецопераций, а также задержаны 460 лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. Кроме того подразделение изъяло 29 единиц огнестрельного оружия, более 1700 боеприпасов и около 3 килограммов наркотических средств.

За все время существования петербургского отряда государственные награды получили 87 сотрудников.

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