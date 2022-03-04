Закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ подтвержден президентом России

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому может быть назначено уголовное наказание за распространение фейков о Вооружённых силах России, а также призыв к антироссийским санкциям.

Действие закона было подтверждено Путиным 4 марта, в пятницу. Об этом сообщается на сайте Кремля. Таким образом, в Уголовный кодекс РФ входит новая статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», по которой может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет, либо штраф до 1,5 млн.

Тем же законом установлено, что в случае, когда при нарушении присутствует злоупотребление служебным положением, лишение свободы может быть увеличено до 10 лет, а также штраф возрастает до 5 млн рублей.

В случае, когда за фейковой информацией последовали тяжкие последствия, срок лишения свободы увеличивается от 10 до 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к иностранцам, которые нарушают права россиян или совершают против них преступные действия.