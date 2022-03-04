Крупнейшие торговые сети РФ попросили ограничивать продажу некоторых товаров в одни руки

В Минпромторге рассказали, что крупнейшие сети России попросили разрешения на ограничение продажи некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, чтобы справиться с перекупщиками.

Идею ограничения продажи ряда товаров в одни руки поддержали в Минсельхозе и Минпромторге. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение направлено на сведение до минимума рисков приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом РФ и ФАС.

При этом подчеркивается, что в некоторых регионах уже были замечены случаи покупки подобных товаров за один раз, которые превышали норму частного потребления в объеме. Подобные действия могли быть направлены на последующую перепродажу.

«Предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — заявляется в сообщении Минпромторга.

В ведомстве отметили, что конкретные товары и параметры будут определены сетями самостоятельно в рамках профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне введения санкций Запада в отношении России Минцифры решил предложить разрешить мобильным операторам увеличить цены.