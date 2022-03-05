Сингапур запретил поставки в Россию все товары военного назначения и электронику

Сингапур запретил поставки в Россию все товары военного назначения и электронику
Сингапур. Фото: Pixabay

Власти Сингапура приняли решение ввести в отношении РФ экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы в качестве оружия или могут способствовать проведению киберопераций.

«Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность», — говорится в сообщении МИД страны.

Кроме того, Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с Банком России.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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