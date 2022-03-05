В Петербурге слегка подморозит в субботу

На снег пока что нет даже намека. Фото: Baltphoto

На снег пока что нет даже намека. Фото: Baltphoto

В субботу, 5 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -7…-9 градусов, местами похолодает до -12 градусов, днем столбики термометров покажут 0…-2 градуса.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем — слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».