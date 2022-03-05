Поставки в Россию товаров Samsung приостановлены

Поставки в Россию товаров Samsung приостановлены
Новый смартфон работает на базе MediaTek MT6739, объем ОЗУ ограничивается 1 ГБ, на ПЗУ приходится 16 ГБ. Фото: www.samsung.com

Компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию на фоне сложившейся ситуации в мире.

Приостанавливается поставка всей продукции Samsung — от телефонов и бытовой техники до комплектующих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — заявили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне непростой ситуации с Украиной американская компания Microsoft решила приостановить продажи своих товаров и услуг в Российской Федерации. О приостановке деятельности Microsoft стало известно 4 марта.

Samsung гаджеты техника


 

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Поставки в Россию товаров Samsung приостановлены
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