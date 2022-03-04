Компания Microsoft решила приостановить свои продажи и услуги в России

Компания Microsoft решила приостановить свои продажи и услуги в России. Фото: pixabay

Компания Microsoft решила приостановить свои продажи и услуги в России. Фото: pixabay

На фоне непростой ситуации с Украиной американская компания Microsoft решила приостановить продажи своих товаров и услуг в России.

О приостановке деятельности Microsoft стало известно сегодня, 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму компанию.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявили в компании.

Также в Microsoft отметили, что останавливают некоторые направления своей деятельности в Российской Федерации на фоне санкций Европейского союза, Великобритании и США.

Санкции против России ввели после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции, которая стала ответом на обращение за помощью руководителей Донбасса.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что финский холдинг S-Group принял решение закрыть в России сеть супермаркетов PRISMA, а также отели SOKOS.