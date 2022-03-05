Зарубежные брокеры ввели ограничения для российских инвесторов

Европейский брокер Exante и американский Interactive Brokers (IB) предупредили об ограничениях для инвесторов из Российской Федерации на фоне санкций.

Ограничения могут проявляться при выводе активов и обработке операций с ценными бумагами.

Представитель IB Алина Ананьева, являющаяся независимым администратором счетов, заявила, что резиденты из России и Украины все еще могут открыть новые счета. При этом резидентам Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик эта возможность уже недоступна. Более того, их текущие счета будут заблокированы после 26 марта.

«Компания серьезно относится к своим санкционным обязательствам и соблюдает требования США и ООН», — приводит слова представителя IB РБК.

Европейский брокер Exante также ввел ограничения для резидентов России и Белоруссии. Об этом говорится в письме компании для инвесторов. Компания больше не планирует принимать пополнения из этих стран из любых банков в любых валютах. Кроме того, брокер запретил жителям России и Белоруссии выводить средства в долларах США и российских рублях.

Interactive Brokers (IB) зарегистрирована в США, Exante — на Мальте, эти компании не имеют лицензии Центробанка. Ранее они работали в России по субброкерской схеме, то есть через местных партнеров. В настоящее время обе внесены в черный список Банка России.

Ранее в Банке России сообщили, что резиденты РФ смогут расплачиваться рублями и валютой. Указ президента страны Владимира Путина не устанавливает запрет на осуществление таких платежей. Таким образом, регулятор пояснил, может ли быть осуществлена покупка резидентами товаров и услуг за границей, в том числе оплата коммунальных платежей за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг. Таким образом, регулятор пояснил, может ли быть осуществлена покупка резидентами товаров и услуг за границей, в том числе оплата коммунальных платежей за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны Российской Федерации граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.