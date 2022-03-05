Китайские авто могут заменить россиянам «европейцев»

Россиянам, собиравшимся купить европейские авто, придется пересмотреть свои планы. На время действий антироссийских санкций машины сюда поставляться не будут. Между тем пока ни один бренд не сообщил об окончательном уходе с российского рынка, пишет «Прайм».
Из-за того что производители автомобилей начинают тормозить поставки, купить новое заграничное авто сейчас проблематично. Renault, Peugeot, Citroen и Opel сообщают о взятой паузе. Очевидно, что приостановка поставок повлечет за собой дефицит и рост цен.
Вторичный рынок тоже отреагировал на происходящие события. Этому способствуют политическая ситуация и волатильность курса рубля. Директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что в марте цены должны взлететь не меньше чем на треть. Однако пока новые прайсы не выставлены.
В последние дни отмечается рост спроса на популярные старенькие модели Kia Rio, Haval F7x, ŠKODA. FreshAuto пытается сдерживать цены на февральском уровне. Сами автомобилисты не спешат продавать машины. В сложившейся ситуации они не могут пересесть за руль нового авто, продав старое и добавив свои накопления.
Гендиректор ГК АВТОDОМ Андрей Ольховский отмечает, что авторынок чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране. Поставщики временно перестают поставлять в Россию авто, а автокредиты скоро подорожают на 20-30 процентов. Это существенно снизит продажи. Запасов автосалонов хватит на несколько месяцев. Машины премиум класса прибавили в цене в среднем 30 процентов.
Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что если границы окончательно закроются, то россиянам станут недоступны авто и комплектующие.
Возможно, альтернативой европейцам станут китайские машины. Страна предлагает новые интересные модели, заслуживающие внимания, по конкурентной цене. Такое мнение озвучил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Стоимость китайских авто ниже корейских на 10%, а корейские на 10% дешевле европейских. При этом есть китайцы, комплектующие которых ни чем не уступают машинам Европы. Времена, когда они считались низкокачественными, давно в прошлом. Сейчас китайцы ждут стабилизации курса рубля и после небольшого повышения цен начнут взаимодействовать с российским рынком, пояснил эксперт.
Терлюкович не разделяет озвученное мнение. Он считает, что импорт авто из КНР и Кореи тоже будет тормозиться. Причиной станет отказ крупнейших контейнерных перевозчиков возить грузы в РФ. Между тем Fresh Auto, торгующий подержанными авто, уже сообщил о готовности сотрудничать с Китаем.