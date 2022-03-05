Экономическую ситуацию в Петербурге будут мониторить в режиме реального времени

Российская Федерация столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
О том, что в Петербурге экономическую ситуацию будут мониторить в режиме реального времени сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Отмечается, что основной удар ограничительных мер, которые устроили страны Запада, нацелен на финансовый сектор, внешнюю торговлю, высокотехнологичные производства, информационные технологии, транспорт.
В Северной столице в рамках Оперативного штаба решили организовать специальную рабочую группу, главной целью которой станет обеспечение стабильности экономической и социальной ситуации в городе на Неве.
Отмечается, что работы в этом направлении уже начались. В настоящий момент специалисты смотрят за всеми отраслями экономики. На контроле также динамика цен на социально-значимые товары. Организован мониторинг системообразующих предприятий.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист рассказала, из-за каких форс-мажоров могут быть урезаны зарплаты россиян.