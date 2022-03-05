В ООН сообщили о рекордном росте мировых цен на продукты в феврале

Мировые цены на продовольствие в феврале достигли исторического рекордного уровня.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 140,7 пункта. Это на 3,9% выше, чем в январе, на 24,1% выше, чем годом ранее, и на 3,1 пункта выше, чем в феврале 2011 года, когда был зафиксирован предыдущий рекордный показатель.

Индекс цен на зерновые ФАО увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется ростом котировок фуражных зерновых. Например, из-за неопределенности в отношении поставок кукурузы с Украины международные цены на кукурузу выросли на 5,1%. Мировые цены на пшеницу подскочили на 2,1 %, это связано с неопределенностью в связи с поставками на международные рынки из черноморских портов.

Больше всего подросли цены на растительные масла и молочную продукцию, при этом предварительные прогнозы говорят о хороших перспективах урожая кукурузы и пшеницы в этом году, отмечается в сообщении ФАО.

«Обеспокоенность состоянием посевов и неуверенность по поводу достаточных экспортных запасов — лишь одна из причин текущего роста цен на продовольствие по всему миру. Еще сильнее рост цен на продовольствие подталкивают не факторы, связанные с его производством, а ситуация в секторе энергетики, что ведет к удорожанию производства удобрений и кормов», — говорит экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге.

Отмечается также, что Индекс продовольственных цен ФАО отражает среднее изменение цен по итогам месяца, его февральское значение показывает только часть последствий для рынков, вытекающих из ситуации на Украине.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

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В четверг Россия и Украина приняли общее решение, касающееся формата режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения с опасной территории. Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения, а также была допущена возможность временного прекращения боевых действий в этом секторе. При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что механику функционирования гуманитарных коридоров еще предстоит определить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.