В Ленобласти еще 645 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 173 122 случаев ковида. При этом выздоровели 123 147 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 3 481 случай. На первом Свердловская область — 4 802. На втором месте Самарская область — 3 576.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.