В Петербурге выделили более 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов

Подписано постановление о предоставлении субсидий на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов.
Об этом в субботу, 5 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Субсидии на социально значимых предприятиях города на Неве дадут возможность организовать полноценные места для людей с инвалидностью.
Помимо прочего, выделенные средства сделают лучше уже имеющиеся места для трудоустройства инвалидов и модернизируют инфраструктуру для их доступа на работу.
Субсидии дадут организациям на конкурсной основе. В общей сложности размер выделяемых средств составит не больше 60 млн рублей.
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