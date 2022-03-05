В Петербурге выделили более 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов

За последние три года в Северной столице создано и улучшено почти 700 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay

За последние три года в Северной столице создано и улучшено почти 700 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay

Подписано постановление о предоставлении субсидий на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов.

Об этом в субботу, 5 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Субсидии на социально значимых предприятиях города на Неве дадут возможность организовать полноценные места для людей с инвалидностью.

Помимо прочего, выделенные средства сделают лучше уже имеющиеся места для трудоустройства инвалидов и модернизируют инфраструктуру для их доступа на работу.

Субсидии дадут организациям на конкурсной основе. В общей сложности размер выделяемых средств составит не больше 60 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах по обновлению пассажирского транспорта и реализации транспортной реформы.