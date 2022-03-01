Беглов обсудил с Путиным транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах по обновлению пассажирского транспорта и реализации транспортной реформы.

Российский лидер поручил правительству России предусмотреть выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022-2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена.

Губернатор Петербурга отметил, что город добавит средства бюджета, чтобы взять трамвайные вагоны в лизинг. По его словам, 339 трамваев планируется выпустить на линии в 2022 и 2023 годах.

«Троллейбусный парк – тоже 55 процентов износа. Здесь мы деньги выделили из бюджета Санкт-Петербурга, это порядка 9 миллиардов 200 миллионов рублей. И тоже уже в 2022–2023 годах закупим 389 новых троллейбусов. Таким образом, эту часть мы закрыли», — сказал Беглов во время встречи с Путиным.

Ранее сообщалось, что в Северной столице новая модель транспортного обслуживания будет вводиться постепенно. Она пройдет в три этапа. Поправки к Федеральному закону, предусматривающие переход на новую модель транспортного обслуживания, были утверждены весной 2020 года. Как сообщили в Смольном, в первую очередь транспортная реформа коснется смены топлива, постепенно транспорт перейдет на экологичный вид. Коммерческий вид общественного транспорта перейдет на социальный. Власти также обещают поступление 2800 комфортабельных автобусов и установку 200 новых остановок. А до 2024 года в Петербург поставят 339 единиц новенького транспорта.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупит 81 высокотехнологичный трамвай с системой подсчета пассажиров.