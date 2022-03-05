Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове сносят

Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове сносят
"Ленэкспо" сносят. Фото: скриншот "ВКонтакте" "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

В Петербурге на Васильевском острове начали сносить «Ленэкспо».

Об этом в субботу, 5 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На месте выставочного комплекса появится новый жилой комплекс. Об этом рассказал в социальной сети заместитель главы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

«Срочно! Ленэкспо. Демонтаж старейшего здания комплекса. Видео прислали только что», – заявил Кононов.

К слову, на месте «Ленэкспо» создадут ЖК «Морская резиденция». Здесь возведут восемь пятиэтажных и пять семиэтажных жилых домов.

На той же территории появится школа и детский сад. Градостроительный совет Петербурга уже согласовал проект жилого квартала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что берег Парка 300-летия обнесли забором. Такая картина будет наблюдаться вплоть до 2024 года.

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Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове сносят
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