Берег Парка 300-летия обнесли забором

Берег Парка 300-летия обнесли забором
Работы планируют закончить к октябрю 2024 года. Фото: Baltphoto

Такая картина будет наблюдаться вплоть до 2024 года.

Пляж в парке 300-летия Петербурга огородили забором, об этом сообщает Peterburg2 в понедельник, 7 февраля.

Судя по информации, указанной на информационном щиту, на территории, находящейся за ограждением, предполагается временное хранение оборудования и материалов. При этом, очевидцы уверяют, что за забором идет активная строительная работа.

По словам одной из свидетельниц происходящего, пляж уже вовсе не пляж: нет песка, а грунт перевернут, вокруг глина, грязь и строительный мусор.

Стоит заметить, что указан срок окончания работ: октябрь 2024 года. Есть вероятность, что петербуржцы лишатся пляжа на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что, территорию береговой линии Парка 300-летия Петербурга передал Смольный АО «Зенит-Арене» на условиях договора аренды. Предполагалось, что в рамках ремонта территории установят скамейки, навесы от солнца, качели, создадут прогулочные дорожки. Говорилось, что пляж будет все также доступен горожанам для посещения летом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закончена реставрация западного фасада Аничкова дворца за 66,8 млн.

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