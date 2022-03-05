5 марта в аэропорту Пулково отменено или задержано более полусотни рейсов

В Пулково задержали или отменили 53 рейса. Фото: пресс-служба ВВСС

В Пулково задержали или отменили 53 рейса. Фото: пресс-служба ВВСС

Сегодня днем, 5 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 53 рейса.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Ларнаки, Саратова, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Дюссельдорфа, Барселоны, Анапы, Мюнхена, Праги, Милана, Риги, Навои, Ростова-на-Дону, Элисты, Ниццы, Хельсинки, Москвы, Женевы, Липецка, Парижа, Волгограда, Баку, Краснодара, Чебоксар, Амстердама, Франкфурта, Софии, Варшавы, Кишинева, Стамбула сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Еревана, Шарм-Эль-Шейха, Стамбула, Москвы, Навои, Оренбурга, Барнаула, Уфы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы.