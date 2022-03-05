Министерство труда опровергло слухи о задержке зарплат и пенсий

Министерство труда опровергло слухи о задержке зарплат и пенсий
В министерстве призвали граждан быть бдительными. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Министерство труда и социальной защиты России опровергло сообщение о задержках заработных плат и пенсий, вызванных дефолтом.

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о якобы распространенных разъяснениях от Минтруда о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом. В действительности все социальные обязательства выполняются в срок, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году.

1 марта в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц.

Выплаты пенсионерам минтруд пенсии


 

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