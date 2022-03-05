«Победа» останавливает все полеты за рубеж с 8 марта

«Победа» останавливает все полеты за рубеж с 8 марта
Пассажиры отмененных рейсов, которые приобрели билеты на самолет на сайте «Победы», смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российская авиакомпания «Победа» с 8 марта приостанавливает рейсы заграницу.

Об этом стало известно в субботу, 5 марта. Решение принято «в соответствии с рекомендацией Росавиации», отмечает перевозчик.

Как сообщили в пресс-службе «Победы», ограничения на авиасообщения продлятся до конца зимнего расписания полетов.

Напомним, Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.

В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Победа" авиасообщение Россия


 

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