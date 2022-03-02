Boeing перестала обслуживать и приостановила техподдержку российских авиаперевозчиков

В компании подчеркнули, что основные операции в Москве приостановили. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В компании подчеркнули, что основные операции в Москве приостановили. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Американская корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.

Помимо прочего компания приостанавливает поставку запчастей российским авиакомпаниям, сообщили «РИА Новости».

В Boeing также уточнили, что основные операции в российской столице приостановлены, а киевский офис временно прекратил работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация попросила россиян воздержаться от зарубежных поездок. Если они не связаны с работой, лучше отложить подобные путешествия.

Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.