Boeing перестала обслуживать и приостановила техподдержку российских авиаперевозчиков

Американская корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.
Помимо прочего компания приостанавливает поставку запчастей российским авиакомпаниям, сообщили «РИА Новости».
В Boeing также уточнили, что основные операции в российской столице приостановлены, а киевский офис временно прекратил работу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация попросила россиян воздержаться от зарубежных поездок. Если они не связаны с работой, лучше отложить подобные путешествия.
Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.