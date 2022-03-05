По 5 тысяч рублей: россиян обрадовали разовой выплатой к пенсии с 5 марта

Пожилых граждан России обрадовали новой единовременной денежной выплатой в марте. Средства начнут перечислять уже в ближайшие дни, но не всем россиянам.

Так, власти нескольких регионов РФ приняли решение о единовременной выплате пожилым гражданам – детям войны. К этой категории относятся люди, которым в период Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Это граждане, рожденных с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Как сообщил PRIMPRESS, выплата не будет фиксированной, ее сумму определяет региональная власть. Например, в Иркутской области сумма составит 5200 рублей. В Ставропольском крае в этом году данной категории граждан выплатили по 7 тыс. рублей.

По данным властей, уже в ближайшее время пенсионеры начнут получать эти деньги. Ожидается, что зачисление будет автоматическим, согласно списку, который уже есть у социальной защиты.

Напомним, в Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году. Уже с 1 апреля выплаты по социальным пенсиям увеличат на 7,7%. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября. Такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Оплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль текущего года.

Напомним, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Кроме того, военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.