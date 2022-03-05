Nordwind Airlines приостановит зарубежные рейсы

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Авиакомпания Nordwind Airlines с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.

С понедельника Nordwind совместно с партнером PegasFly перестанут совершать полеты за рубеж, сообщил ТАСС.

До момента прекращения полетов на посадку будут приниматься пассажиры с билетами в одну сторону. Деньги за отмененные рейсы можно вернуть или обменять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Победа» останавливает все полеты за рубеж с 8 марта.

Напомним, Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Кроме того, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.