Россельхознадзор разрешил поставки в РФ продуктов питания из ряда стран

Разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, картофеля из Бангладеш и яблок из Азербайджана. Фото: pixabay

Разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, картофеля из Бангладеш и яблок из Азербайджана. Фото: pixabay

Россельхознадзор разрешил поставки на территорию Российской Федерации молочной продукции, яиц, фруктов и орехов из нескольких государств.

Так, с 5 марта ведомство снимает ранее введенные ограничения и разрешает ввоз ряда подкарантинной продукции из Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поставки смогут осуществляться со всей территории указанных стран без учета ограничений, введенных в отношении конкретных предприятий-производителий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кукурузную крупу, следовавшую на завод детского питания, не разрешили ввозить в Петербург. Запреты был введен в связи с отсутствием на продукцию декларации о соответствии. Таким образом 20 тонн кукурузной крупы не попали в город на Неве. Продукт везли из Португалии в Московскую область.