В Prada заявили об уходе с российского рынка

В Prada заявили об уходе с российского рынка
Итальянский модный дом Prada объявил о приостановке продаж в России. Фото: Pixabay

Итальянский дом моды Prada приостановил все продажи в России.

Об этом стало известно 5 марта. Как сообщил ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, в Prada добавили, что «продолжат следить за развитием событий».

Отметим, что Prada уже не первый бренд, который покинул Россию. Компания Inditex, в которую входит Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие бренды, прекращает торговлю в Российской Федерации. Торговые точки будут закрыты, также приостановят и онлайн-торговлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

Prada Россия


 

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