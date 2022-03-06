Ремонт путей от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут закончить к началу апреля

Ремонт путей от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут закончить к началу апреля. Фото: Google.Карты

Ремонт путей от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут закончить к началу апреля. Фото: Google.Карты

Ремонтировать трамвайные пути в Кировском районе Санкт-Петербурга на участке от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут закончить уже к началу апреля.

Ремонтные работы идут на проспекте Стачек от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта. Они могут быть закончены уже к началу апреля. Об этом сообщает «Мойка 78″со ссылкой на администрацию Петербурга.

Отмечается, что АО «Стройинвест» уже начало работу на участке в 2 км одиночной полосы, работники при этом выполнили укладку 1,4 кмоп.

До этого работы проводили на участке от проспекта Маршала Жукова до Кронштадтской площади. Следующим на очереди стоит участок от Трамвайного проспекта до Кронштадтского путепровода. Полна сдача объекта запланирована к августу 2022 года.

До конца лета планируется закончить ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, куда входит трамвайное кольцо.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ранним утром воскресенья уборочные организации Северной столицы уже занялись своей работой, но не во всех районах. В центре города техники совсем не видно.