Утром 6 марта уборочной техники не видно в центре Петербурга

Ранним утром воскресенья около 7 часов утра уборочные организации Санкт-Петербурга уже занялись своей работой, но не во всех районах. В центре Северной столице техники совсем не видно.

Пусто у метро «Сенная площадь», «Технологический институт». Дальше, судя по информации сайта Комитета по благоустройству, уборочная техника еще не доехала до синей ветки в сторону «Фрунзенской», а вот на набережной реки Мойки недалеко от Большого Конюшенного моста стоят самосвалы и МСК, плужное зеточное оборудование.

Также замечена уборочная техника недалеко от моста «Александра Невского», где работают мусоровозы, на Софийской улице. Пока уборочная техника точечно располагается по городу в разных удаленных районах. В Ленобласти уборочная техника еще практически не приступила к работе.

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