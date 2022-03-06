Утром 6 марта уборочной техники не видно в центре Петербурга

Утром 6 марта уборочной техники не видно в центре Петербурга
Утром 6 марта уборочной техники не видно в центре Петербурга. Фото: сайт Комитета по благоустройству

Ранним утром воскресенья около 7 часов утра уборочные организации Санкт-Петербурга уже занялись своей работой, но не во всех районах. В центре Северной столице техники совсем не видно.

Пусто у метро «Сенная площадь», «Технологический институт». Дальше, судя по информации сайта Комитета по благоустройству, уборочная техника еще не доехала до синей ветки в сторону «Фрунзенской», а вот на набережной реки Мойки недалеко от Большого Конюшенного моста стоят самосвалы и МСК, плужное зеточное оборудование.

Также замечена уборочная техника недалеко от моста «Александра Невского», где работают мусоровозы, на Софийской улице. Пока уборочная техника точечно располагается по городу в разных удаленных районах. В Ленобласти уборочная техника еще практически не приступила к работе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сайте РЖД появился сервис для бронирования отелей и экскурсий, который был создан на российском программном обеспечении, в настоящее время к нему подключено около 60 тысяч объектов размещения.

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