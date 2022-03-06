В воскресенье утром Петербург отдыхает: аварий и пробок на дорогах нет

В воскресенье утром Петербург отдыхает: аварий и пробок на дорогах нет
В воскресенье утром Петербург отдыхает: аварий и пробок на дорогах нет. Фото: "Яндекс.Пробки"

Картина спокойствия на дорогах Санкт-Петербурга в воскресенье, 6 марта. На ближайшие часы пробки составляют один балл.

В последний день недели город набирается сил и отдыхает, на дорогах нет аварий, в спокойном темпе идут ремонтные работы. По данным «Яндекс.Пробки» в 8 и 9 часов включительно уровень пробок будет составлять только 1 балл, в 10 часов уровень может подняться до 2, а в 12 пока максимально до 3. Однако все три значения находятся в зеленой зоне и не представляют собой проезд с препятствиями.

Уплотнено движение у метро «Звенигородская», — там участок подсвечен красным светом. Также в зоне ремонтных работ по строительству транспортной развязки затруднено движение на Московском шоссе на пересечении с Дунайским проспектом. В этой части движение сейчас тоже достаточно плотное.

На остальных участках пока спокойно, — отмечаются желтые и зеленые области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ремонтировать трамвайные пути на участке от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут закончить уже к началу апреля.

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