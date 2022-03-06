Самолет «Уральских авиалиний» с россиянами задержали в египетском Шарм-эш-Шейхе

Самолет &#171;Уральских авиалиний&#187; с россиянами задержали в египетском Шарм-эш-Шейхе
Самолет "Уральских авиалиний" с россиянами задержали в египетском Шарм-эш-Шейхе. Фото: unsplash

Самолет, принадлежащей авиакомпании «Уральские авиалинии», задержали в египетском Шарм-эш-Шейхе по заявке иностранного лизингодателя.

Самолет с россиянами на борту был задержан в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это произошло по заявке лизингодателя авиавластям Египта, сообщают РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседник агентства отметил, что борт U6 1886 планировал вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Судно должно было проследовать над территорией Кипра. Утверждается, что Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны.

Однако, по словам источника, 5 марта с курортов Египта на Красном море в Россию удалось вернуться двум другим бортам «Уральских авиалиний». Их маршрут также пролегал через Кипр.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российское посольство в Оттаве продолжает работать над ситуацией с задержкой самолета с россиянами на борту в Канаде.

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