6 марта в аэропорту Пулково отменено или задержано почти 60 рейсов

6 марта в аэропорту Пулково отменено или задержано почти 60 рейсов
Расписание полетов в Пулково скорректировали. Фото: Baltphoto

Сегодня днем, 6 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 57 рейсов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Ургенча, Хургады, Шарм-Эль-Шейха, Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Дубая, Воронежа, Милана, Вены, Берлина, Стамбула, Пафоса, Парижа, Дюссельдорфа, Анапы, Рима, Симферополя, Челябинска, Загреба, Будапешта, Геленджика, Москвы, Мюнхена, Франкфурта, Брянска, Ростова-на-Дону, Варшавы, Хургады, Хельсинки, Гамбурга, Ярославля, Волгограда, Курска, Амстердама, Ижевска, Тюмени, Лондона, Нижнего Новгорода сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Стамбула, Алматы, Нижнего Новгорода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Nordwind Airlines с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.

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