Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в этом году

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова считает, что пока геополитическая ситуация не изменится, укрепление рубля представляется маловероятным, но существуют факторы, которые помогут замедлить его падение.

В пользу рубля сейчас продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере, сообщает агентство «Прайм».

При этом 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля. По словам эксперта, дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в РФ настает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год.

В целом поддержка экономике России сегодня будет оказываться из доступных регулятору резервов ЦБ, а также из средств ФНБ, считает аналитик.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В частности, ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.