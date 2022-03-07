«Понедельник ушел в минус»: в Петербурге снова морозы

Начало недели в Северной столице начинается с мартовских холодов. Сегодня, 7 марта, температура воздуха вновь опустилась ниже нуля.

На протяжении дня потепления ждать не придется. По прогнозу синоптиков ожидается, что столбик термометра будет держаться на отметке от -1 до -3.

Как передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», помимо холодных температур петербуржцев в понедельник ждет северный и северо-восточный ветер от западного до умеренного. Не стоит забывать и об осадках в виде небольшого снега. На дорогах необходимо проявлять крайнюю осторожность: специалисты предупреждают о гололедице.

Атмосферное давление днем будет повышаться. На момент 7:30 влажность воздуха составляет 86%. Снимать зимнюю одежду пока рано, март встречает морозами, как обычно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сильные морозы в России будут вызваны ультраполярным вторжением, рассказал синоптик. Воздушные массы из самых холодных регионов страны, а также антициклон сформируют так называемое ультраполярное вторжение. В связи с этим в Петербурге заметно похолодает.